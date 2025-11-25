Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.11.2025 17:19

DMM, "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarının asılsız olduğunu, tatbikatın ileri bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

DMM, "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi" iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olup dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü, bu çerçevede bu yıl içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

DMM, "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi" iddialarını yalanladı

ETİKETLER
AFAD Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Hedefimiz şiddeti önlemek, hukuki korumayı güçlendirmek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
Emine Erdoğan'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı' paylaşımı
18:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 86 milyonun arasına konulmak istenen fitneyi kenara koyacağız
18:22
“2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” önerilere açıldı
17:37
Antalya'da 25 ton son kullanma tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi
17:12
Rusya: Trump'ın savaşları durdurma girişimleri, sorunların temel nedenlerini çözmedi
16:55
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 780 bin liraya yükseldi
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
FOTO FOKUS
Evden 10 kamyon çöp çıktı
Evden 10 kamyon çöp çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ