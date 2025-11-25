Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.11.2025 14:40

MSB: Kadına yönelik şiddetle mücadelede 1 milyonu aşkın personele eğitim verdik

Milli Savunma Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bugüne kadar toplam 1 milyon 288 bin 836 personele, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildiğini açıkladı.

MSB: Kadına yönelik şiddetle mücadelede 1 milyonu aşkın personele eğitim verdik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NSosyal hesabından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Paylaşımda, "Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele" kapsamında MSB ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2014 yılında imzalanan ve 22 Ocak 2019'da güncellenen protokol ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" doğrultusunda personele eğitim verilmeye devam edildiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu yıl itibarıyla 14 bin 69 eğitici, 75 bin 389 erbaş/er ve 6 bin 756 diğer personel olmak üzere toplam 96 bin 214 personele eğitim verildi. Bugüne kadar ise 1 milyon 288 bin 836 personele, "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimleri verildi.

Açıklamanın devamında, "Kadına yönelik şiddete karşı topyekun bir mücadeleyle daha güvenli ve huzurlu bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyor, 'kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kişisel veri hırsızlarına operasyon: 14 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
İspanya'da çocuk sahibi olamayan bir çifte 3 bin euroya bebek satışı ortaya çıkarıldı
15:14
Evden 10 kamyon çöp çıktı
14:55
Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü
14:53
Katil İsrail Gazze'de 2 yıl içinde yardım dağıtım bölgelerinde 2 bin 614 Filistinliyi öldürdü
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumun temeli olan ailelerin de kilit taşı kadındır
14:47
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Tahran’da hava kirliliği "kırmızı" seviyeye çıktı
Tahran’da hava kirliliği "kırmızı" seviyeye çıktı
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazköy'de masalsı sis manzarası
İstanbul Boğazköy'de masalsı sis manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ