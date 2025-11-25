Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.11.2025 13:37

Cevdet Yılmaz: Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı’’nın şiddetle mücadeleye güçlü katkı sunacağına inandığını belirten Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddetsiz bir Türkiye'nin inşası, ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesi ve sorumluluğuyla mümkündür. Bu nedenle 7'den 70'e herkesin 'işareti fark et' diyerek şiddetin karşısında güçlü bir duruş sergilemesi hayati önem taşımaktadır."

