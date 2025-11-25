Çok Bulutlu 14ºC Ankara
Gündem
AA 25.11.2025 12:54

Emine Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim ile programlarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ile programlarına ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim ile programlarına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlamlı ziyaretin, iki ülke için de olumlu ve kalıcı adımlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

Paylaşımdaki videoda, lider eşlerinin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu" ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergilerini ziyaretleri, Kim'in "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung onuruna verdiği yemekten görüntüler yer aldı.

