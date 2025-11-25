Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi en üst seviyede sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "sıfır tolerans" ilkesini her şeyin üzerinde gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi bu eylem planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." dedi.