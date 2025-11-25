Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.11.2025 10:38

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi en üst seviyede sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla kadına yönelik şiddete karşı verdikleri mücadeleyi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi en üst seviyede sürdüreceğiz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "sıfır tolerans" ilkesini her şeyin üzerinde gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi bu eylem planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." dedi.

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Resmi Gazete
