MHP Genel Başkanı Bahçeli: Heyetin, İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan tarihi komisyonun İmralı'ya gitme kararının tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Komisyonda üyesi bulunan diğer partilerin bu ziyaretten vazgeçmesinin süreci etkilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı sorun değil, biz seyirci değiliz"

"Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı'dır. TBMM'de kurulan Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun geçtiğimiz cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda MHP, AKP VE DEM Parti'den birer milletvekinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı sorun değil, biz seyirci değiliz."

