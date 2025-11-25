Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber, AA 25.11.2025 09:16

Paybull'a yasa dışı bahisten el konuldu

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı.

Paybull'a yasa dışı bahisten el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankası denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 25 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamaya göre, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

ETİKETLER
Bahis Son Dakika
Sıradaki Haber
TİHEK'ten yaş ayrımcılığına 100 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Gazze konulu iki eser, Uluslararası Emmy Ödülü aldı
11:06
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
10:54
Siber suç operasyonlarında 10 günde 429 şüpheli yakalandı
10:51
Bakan Ersoy: Ayasofya'da zemin tamamen korunmuş durumda
11:20
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Heyetin, İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir
10:55
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi en üst seviyede sürdüreceğiz
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
FOTO FOKUS
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ