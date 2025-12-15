Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2025 11:46

Malezya, büyük sosyal medya platformlarını otomatik lisans kapsamına alıyor

Malezya, ABD merkezli WhatsApp, TikTok, Facebook ve YouTube gibi büyük ölçekli sosyal medya ve mesajlaşma platformlarının 1 Ocak'tan itibaren ülkedeki lisans çerçevesi kapsamında otomatik kayıt altına alınacağını duyurdu.

Malezya, büyük sosyal medya platformlarını otomatik lisans kapsamına alıyor

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kararla Malezya'da 8 milyon ve üzeri kullanıcıya sahip platformların ülkenin yasal ve düzenleyici denetimine alınmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu adımın hesap verebilirliği ve yerel yasalara uyumu güçlendireceğine işaret edildi.

Yeni düzenlemeyle özellikle çocuklar ve ailelerin zararlı içeriklerden korunması başta olmak üzere kullanıcı güvenliğine ilişkin sorumlulukların daha net hale geleceği vurgulandı.

Her bir şirketin yeni lisans başvurusu yapmasını zorunlu kılmak yerine, MCMC'nin İletişim ve Multimedya Yasası kapsamındaki "hükmen kayıt" mekanizmasının uygulandığı kaydedilen açıklamada, WhatsApp, TikTok, Facebook ve YouTube gibi büyük ölçekli sosyal medya ve mesajlaşma platformlarının 1 Ocak'tan itibaren otomatik lisans kapsamına alınacağı bildirildi.

ETİKETLER
Malezya Sosyal Medya ABD TikTok WhatsApp
Sıradaki Haber
Avustralya, dün 15 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama
12:04
2025’te çok sayıda yeni arkeolojik keşif yapıldı
11:55
Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz balıkçılığında lider
11:48
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anmaya hazırlanıyor
11:16
YKS ve LGS'ye 'beceri' temelli sorular geliyor
11:09
11. Yargı Paketi’nde sona doğru
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anmaya hazırlanıyor
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anmaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ