The Guardian 15.12.2025 09:29

İki uçak havada çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

Karayipler’de Curacao’dan New York’taki JFK Havalimanı’na gitmek üzere havalanan bir JetBlue uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla çarpışma riski yaşadı. Pilot, olası bir kazayı önlemek için uçağının tırmanışını durdurmak zorunda kaldı.

İki uçak havada çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

Hava trafik kontrolüyle yapılan telsiz görüşmesinin kayıtlarına göre JetBlue pilotu, ABD Hava Kuvvetleri uçağının uçuş güzergahlarını kestiğini ve transponderinin kapalı olduğunu söyledi. Pilot, “Neredeyse havada çarpışıyorduk. Uçuş hattımızın tam içinden geçtiler. Transponderleri kapalıydı, bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Olayın, Curacao’dan kalkarak New York’a giden JetBlue’nun 1112 sefer sayılı uçağında yaşandığı bildirildi. Pilot, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait yakıt ikmal uçağının kendi irtifalarında olduğunu ve uçağının tırmanışını durdurmak zorunda kaldıklarını aktardı. Askeri uçağın daha sonra Venezuela hava sahasına yöneldiği belirtildi.

Söz konusu olay, ABD ordusunun Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik hava operasyonlarını artırdığı ve Venezuela hükümetine yönelik baskıyı yükselttiği bir dönemde meydana geldi.

JetBlue Sözcüsü Derek Dombrowski, olayın federal yetkililere bildirildiğini ve olası bir soruşturmaya tam destek verileceğini açıkladı. Dombrowski, uçuş ekibinin farklı uçuş senaryoları konusunda eğitimli olduğunu ve durumu hızla yönetime bildirdiğini söyledi.

Pentagon, konuyla ilgili açıklama için ABD Hava Kuvvetleri’ni işaret ederken, Hava Kuvvetleri’nden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, geçen ay ABD’ye ait uçaklara Venezuela hava sahasında ve çevresinde artan askeri faaliyetler nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarı yayımlamıştı.

Hava trafik kontrol kayıtlarında, görevli kontrolörün de “hava sahasında tanımlanamayan uçaklarla ilgili durumun kabul edilemez hale geldiğini” ifade ettiği yer aldı.

ABD Pentagon Uçak Kazası Trafik
