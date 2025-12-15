Louvre Müzesi bu kez de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Kasım ayında müzenin Mısır bölümünde meydana gelen su sızıntısı, 300 ila 400 arasında dergi, kitap ve belgeye zarar verdi.

Bu gelişmeden kısa süre sonra, antik Yunan seramiklerinin sergilendiği ve dokuz odadan oluşan bir galeri, tavan güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Yaklaşık 2 bin 100 çalışanın görev yaptığı müzede grevin uzaması halinde, yılın en yoğun ziyaret dönemlerinden birinde kısmi ya da tam kapanma yaşanabileceği belirtiliyor. Louvre’de örgütlü CGT, Sud ve CFDT sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada personelin mevcut koşullar altında ciddi bir tükenmişlik yaşadığını ifade etti.

Sendikalar, mücevher soygununun yıllardır biriken personel eksikliği, güvenlik açıkları ve kamu yatırımlarındaki yetersizliği gözler önüne serdiğini savundu. Louvre, geçen yıl 8,7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

Aynı zamanda Avrupa Ekonomik Alanı dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatlarının yüzde 45 artırılması da sendikaların tepkisini çekti. Ocak ayından itibaren ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler, Louvre’e giriş için 32 euro ödeyecek.

CGT sendikası yetkilisi Christian Galani, bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, ziyaretçilerin yılların birikmiş ihmalinin bedelini ödemek zorunda bırakıldığını söyledi. Galani, personel yetersizliği nedeniyle salonların sık sık kapatıldığını ve ziyaretçilerin koleksiyonun tamamına erişemediğini vurguladı.

Galani, uygulamanın kültürün evrenselliği ve eşit erişim ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek, bu durumun İngiliz turistleri de etkileyeceğini, buna karşılık Britanya Müzesi’nin ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Sendikalar, 2015 yılından bu yana aralarında güvenlik personelinin de bulunduğu yaklaşık 200 kadronun kaldırılmasından endişe duyuyor. Louvre’de gece vardiyasında güvenlik kontrol odasında çalışan Galani, grevin son çare olduğunu belirterek, bina yenileme çalışmaları ile koleksiyonun korunmasına yeterli önem verilmediğini dile getirdi.

Fransa Sayıştayı, geçen ay yayımladığı raporda müzedeki güvenlik iyileştirmelerinin son derece yetersiz bir hızla ilerlediğini ve yönetimin güvenlik yerine daha çok vitrine yönelik projelere öncelik verdiğini bildirdi. Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan incelemede görev alan üst düzey bir polis yetkilisi de müzede tespit edilen aksaklıklar karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Kültür Bakanı Rachida Dati, ön incelemenin hırsızlık riskinin uzun süredir hafife alındığını ve güvenliğe yeterli yatırım yapılmadığını ortaya koyduğunu açıkladı. Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşa sürecini yöneten Philippe Jost’un, gelecek ay Louvre’de kapsamlı bir yeniden organizasyon için çalışma başlatacağı duyuruldu.

Louvre Direktörü Laurence des Cars da hırsızlıktan önce yaptığı açıklamalarda yapının bakım maliyetlerine ve ziyaretçi yoğunluğunun yarattığı zorluklara dikkat çekmişti. Ocak ayında müzeyi ziyaret etmenin fiziksel açıdan zorlayıcı hale geldiğini belirten des Cars’in açıklamalarının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir müze girişi inşa edilmesini ve Mona Lisa tablosu için ayrı bir salon oluşturulmasını öngören büyük bir proje duyurmuştu.