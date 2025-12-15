Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2025 10:43

Avustralya, dün 15 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı aldı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen, 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından silah yasalarının sıkılaştırılacağını açıkladı.

Avustralya, dün 15 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı aldı

Albanese, düzenlediği basın toplantısında dün meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin gerekeni yapacağı mesajını veren Albanese, silah yasalarının daha da sıkılaştırılacağını belirtti. Albanese, "Bir kişi tarafından kullanılan ya da ruhsatlanan silah sayısının kısıtlanması dahil daha sıkı silah yasalarını ulusal kabine gündemine ekleyeceğim." dedi.

Albanese, insanların durumunun zamanla "değişebileceğini", bu nedenle ruhsatların "daimi olmaması" gerektiğini söyleyerek bazı yasalar federal, bazıları eyalet düzeyinde uygulansa da bu konuda hemfikir olmak için çabalayacaklarını kaydetti.

Dün, saldırıyı düzenleyen saldırganlardan 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiği açıklanmıştı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

ETİKETLER
Avustralya ABD Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
Ünlü yönetmen ve eşi, bıçaklanarak öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama
12:04
2025’te çok sayıda yeni arkeolojik keşif yapıldı
11:47
Malezya, büyük sosyal medya platformlarını otomatik lisans kapsamına alıyor
11:55
Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz balıkçılığında lider
11:48
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anmaya hazırlanıyor
11:16
YKS ve LGS'ye 'beceri' temelli sorular geliyor
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anmaya hazırlanıyor
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anmaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ