Hafif Sağanak Yağışlı 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.12.2025 12:25

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.15'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Deprem
Sıradaki Haber
11. Yargı Paketi’nde sona doğru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
13:47
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
13:29
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde polikliniklerin kapasitesi genişletildi
13:31
Deprem sonrası dönüşen İndere yamaç paraşütçülerinin yeni rotası oldu
13:17
Yerli ve milli "Türksat Gölbaşı Veri Merkezi" 2027’de hizmete girecek
13:09
Aralık ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anmaya hazırlanıyor
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anmaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ