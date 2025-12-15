Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.15'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.