Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında EKK toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci​​, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, bütüncül bir çerçevede oluşturulan politikaların etkin bir koordinasyon içinde uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

Küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ve sınırda karbon düzenlemelerinin, üretim ve yatırım politikalarında yeni bir dönüşüm ihtiyacını beraberinde getirdiğine işaret edilen açıklamada, bu süreçte öngörülebilir ve dönüşümü destekleyen politikalar uygulayan ülkelerin daha avantajlı olacağı kaydedildi.

"COP 31. dönem başkanlığımız yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı güçlendirecektir"

Açıklamada, Türkiye'nin, jeostratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde bu fırsatları değerlendirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, ihracatın sürdürülebilirliğini ve sanayinin rekabet gücünü artırmak için düşük karbonlu üretime geçişi hızlandırıyor, sanayi politikalarını yeşil ve dijital dönüşüm eksenlerinde şekillendiriyoruz. Yoğun diplomatik müzakerelerimiz sonucunda, 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31. dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmemiz, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı güçlendirecektir.

2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede temel esasları belirleyen İklim Kanunu temmuz ayında yürürlüğe girmiştir. Kanunla, Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin yasal dayanağı oluşturulmuş ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile uyumlu ulusal karbon piyasasının altyapısı tesis edilmiştir. Bu adım, en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm politikalarına uyumu destekleyerek rekabet gücümüzün artmasına önemli katkı sağlayacaktır."

"Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz"

Yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi artırmak amacıyla sektörel önceliklere dayalı aktif sanayi politikalarının uygulandığı belirtilen açıklamada, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile proje bazlı yatırımların, yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile üretken sektörlerde yatırımların, bölgesel kalkınmanın, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında, uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sunulduğu, böylece stratejik yatırımların hızlandırıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bugünkü EKK toplantısında ele alınan temel hususlar şunlardır; Küresel rekabet gücümüzü güçlendirmek amacıyla, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum için yürütülen çalışmalar ile izlenecek yol haritası değerlendirilmiştir. Katma değerli üretimi artıracak ve sürdürülebilir cari işlemler dengesini kalıcı hale getirecek teknolojik ve stratejik yatırımları destekleyen YTAK programının uygulama ve ilerleme süreçlerine ilişkin durum değerlendirmesi yapılmıştır. Devlet yardımlarının etki analizi çalışmaları Kurul üyeleriyle paylaşılmış ve yardımların etkinliğinin artırılması için gerekli adımlar istişare edilmiştir.

Ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Yeşil, dijital ve teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değeri yüksek, verimli ve rekabetçi bir sanayi üretimi ile ihracat önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Devlet yardımlarının etki değerlendirmelerine dayalı olarak daha seçici, odaklı ve etkin bir yapıda yürütülmesini sağlayacağız. Üretkenliği artırarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz."