Ekonomi
AA 24.11.2025 14:10

THY'den Avrupa ülkelerine bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), bazı Güney Avrupa ülkelerine, gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

THY'den Avrupa ülkelerine bilet kampanyası

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek misafirlerine avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 30 Kasım'a kadar satın alacakları biletlerle, 12 Ocak 2026-18 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik'e 129 dolar, Torino, Bari, Napoli, Katanya'ya 189 dolar, Roma, Milano, Venedik, Bolonya, Malta, Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse, Bordo'ya 199 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 209 dolar, Paris, Lizbon ve Porto'ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olurken, kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

