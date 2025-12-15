Açık 2.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber, AA 15.12.2025 21:08

Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği verutin prosedürler kapsamında takibe alındığı ifade edildi.

Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Milli Savunma Bakanlığı
OKUMA LİSTESİ