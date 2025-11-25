Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.11.2025 18:30

Emine Erdoğan'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadına yönelik şiddetin, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılma olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı' paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılmadır. Bu kırılma, bir evin sesini kısar, bir çocuğun geleceğe dair güvenini gölgeler ve toplumun ortak değerlerini yıpratır. Dolayısıyla şiddet, her türüyle aynı derecede yıkıcıdır ve asla kabul edilemez. Devletimizin şiddetle mücadelede attığı kararlı adımlarla bu karanlığı dağıtacağımıza yürekten inanıyorum. Hiçbir haneyi sarsmayan, hiçbir yaşamı gölgelemeyen şiddetsiz Türkiye için el ve gönül birliği ile çalışmaya devam edelim."

Emine Erdoğan Kadına Şiddet
