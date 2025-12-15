Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.