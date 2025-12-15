Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 15.12.2025 10:00

İnşaat üretim endeksi ekimde arttı

İnşaat üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 28 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekimde ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 29,9 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

İnşaat Sektörü TÜİK
OKUMA LİSTESİ