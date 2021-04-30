İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde yer alan toplam 532 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı verdi.

62 il ve KKTC'de yapılan operasyonlar sonrası şüphelilerin 205'inin ifadesi İstanbul'da, 250'sinin ifadesi ise İzmir'de alındı. 57 şüpheli itirafçı oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerin 155'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananların arasında muvazzaf subay ve astsubaylar da bulunuyor.