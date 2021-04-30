Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 155 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 62 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan 455 şüpheliden 155'i tutuklandı.
İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde yer alan toplam 532 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı verdi.
62 il ve KKTC'de yapılan operasyonlar sonrası şüphelilerin 205'inin ifadesi İstanbul'da, 250'sinin ifadesi ise İzmir'de alındı. 57 şüpheli itirafçı oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerin 155'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklananların arasında muvazzaf subay ve astsubaylar da bulunuyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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