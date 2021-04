İstanbul'un kaderini belirleyecek eylem planında her ayrıntı tamam.

Planda, 7,5 büyüklüğünde bir depremin tsunami oluşturma ihtimali de göz önüne alındı. Bu nedenle İstanbul'un kıyı şeridinde yer alan parklar, toplanma alanları arasında yer almadı.

Sağlık timleri hazır

Planlamada en yoğun mesai harcanan konulardan biri de depremden etkilenen yaralıların durumu. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde tüm planlamalar yapıldı. Müdahale araçları da hazır bekliyor. Her alana girebilecek farklı tür ve özelliği barındıran ambulanslar her an çıkış yapmaya hazır. İstanbul'a farklı illerden çok sayıda sağlık ekibi gönderilecek.

İstanbul Acil Durum Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kerem Özyavuz, tim dedikleri bir yapı oluşturduklarını söyleyerek, “Burada acil tıp uzmanı, genel cerrahi, anestezi teknisyeni, anestezi uzmanı, ameliyathane hemşiresi gibi ekipler var. O ekipler gelecekler ve hastanelerde hizmet sunmaya başlayacaklar. Böylece kesintisiz bir şekilde bütün halkın sağlık hizmeti almasını sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Sağlık personelinin nerede görev yapacağı belli

Hem sağlık ekipleri hem de bu ekiplerin nerelerde görev yapacağı da belli. Dr. Mustafa Kerem Özyavuz, konuyla ilgili şunları anlattı:

“Örneğin Bursa’dan gelen bir ekibin, deniz yoluyla gelmesinin çok daha kolay olacağını düşündüğümüz için onları denize yakın hastanelerimizde planladık ve onların orada hizmet vermesini sağladık.”

Sağlık personelinin ilk müdahalede kullanacağı malzemeler de depolanmış durumda. Bunun için prefabrik depolar hazırlandı.

Türkiye genelinde 12 sahra hastanesi var

Ayrıca eylem planında, sahra hastaneleri de belirlendi. İstanbul'da 2, Türkiye genelinde 12 sahra hastanesi var. Konteynerlerin içinde hazır ve taşınabilir durumda olan mobil hastaneler, 1 saatte kurulabiliyor.

Yaralıların tedaviye hızlıca ulaşabilmesi için havadan da destek sağlanacak. Jandarma envanterinde sedye düzeneği yerleştirilerek ambulansa dönüştürülen helikopterler bulunuyor.

Helikopterlerin her biri 8 ila 12 kişiye kadar yaralı taşıyabilecek seviyede. Bu sayede yaralıların en kısa sürede sağlık hizmetiyle buluşabilmesi planlanıyor.

İstanbul’a giriş çıkış kapatılacak

Ve İstanbul trafiği... Olası depremin ardından yolların açık kalabilmesi için kritik adımlar atılacak.

Depremin ilk anından itibaren tüm kurumlar harekete geçecek. Deprem eylem planına göre, ilk 6 saat İstanbul’un tüm giriş ve çıkışları kapatılacak. 72 saat dolduğunda ise kentin çıkışları açılacak ancak kent girişleri kapalı kalmaya devam edecek. Amaç, araç yoğunluğunu minimuma indirmek.

İstanbul Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Günal, “Yolların ambulans, acil müdahale, arama ve kurtarma araçları ile resmi araçların kullanması için açık kalması hayati önem taşıdığından trafiğe çıkılmaması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Tarihi miras korunacak

Deprem eylem planında birinci öncelik, insan. Tutuklu ve hükümlüler ile hayvanlar da tahliye planlarında yer alıyor. İstanbul'un paha biçilemeyen kültürel mirası da unutulmuş değil. Tarihi eserlerin öncelikle yerinde korunması için her türlü tedbir alındı. Günal, konuyla ilgili şunları anlattı:

“Bu kapsamda Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri Külliyesi ve Darphane gibi kültürel ve mali değeri olan yerlerin tahliyesi için gerekli personel ve araç planlamaları yapılmıştır.”

26 çalışma grubu kuruldu

Olası bir İstanbul depreminde 26 çalışma grubu görev yapacak. Planda, haberleşme, tahliye, güvenlik ve trafik, arama-kurtarma ile barınma gibi 18 operasyon birimi yer alıyor. Kayıtsız olabilecek göçmenler ve turistler de deprem eylem planında yerini aldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, devletin tüm mekanizmalarının dahil edildiği deprem eylem planının kusursuz işleyebilmesi için tek bir şey gerekiyor. O da deprem bilinci.

Kamera: Mustafa Oğuz, Hayrettin Kavi, Sefa Bakış