Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamamen iyileştiğin için mutluyum kardeşim. Yakında görüşmeyi, milletimiz ve bölgemiz için önemli meseleleri tartışmaya devam etmeyi umuyorum." mesajını paylaştı.

I am happy that you have fully recovered my brother @MHaneefAtmar. Hoping to see you soon and continue discussing matters important for our peoples and our region. https://t.co/NWcGdHEdGr