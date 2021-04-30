Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afgan mevkidaşına geçmiş olsun mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'a sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamamen iyileştiğin için mutluyum kardeşim. Yakında görüşmeyi, milletimiz ve bölgemiz için önemli meseleleri tartışmaya devam etmeyi umuyorum." mesajını paylaştı.
I am happy that you have fully recovered my brother @MHaneefAtmar. Hoping to see you soon and continue discussing matters important for our peoples and our region. https://t.co/NWcGdHEdGr— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 30, 2021
Atmar, koronavirüs tedavisinin tamamlandığını ve test sonuçlarının negatife döndüğünü bildirmiş, tedavisi için Türk doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletmişti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan Koronavirüs
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