İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan 'Deprem Eylem Planı'nda, olası İstanbul depreminde enkaz bölgelerinde yapılacak arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili tüm detaylar belirlenmiş durumda.

Zamanla yarış, 'tespit' çalışmalarıyla başlıyor

TRT Haber'in ulaştığı rapora göre, zamanla yarış havadan ve karadan yapılacak 'tespit' çalışmaları ile başlıyor.

Enkaz bölgelerini belirlemek için ilk olarak Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) kullanılacak. Uçak, anlık olarak havadan görüntü alıp, merkeze aktarım sağlayacak.

Ancak havadan tespitin tek unsuru JİKU'lar değil. Eş zamanlı olarak, Emniyet'e bağlı helikopterler de hasar tespit çalışması için hazır bekliyor. Böylece enkazlara müdahale hız kazanacak.

Depremde müdahale edecek 42 bin 622 arama kurtarma personeli var

AFAD'ın verilerine göre olası büyük İstanbul depreminde müdahale edecek tam 42 bin 622 arama kurtarma personeli var.

İstanbul’daki Jandarma komandolar da enkaz alanlarına ilk müdahaleyi yapacak ekiplerden.

İlk 72 saat çok önemli

Doğal afet sonrası ilk 72 saatin canlı arama kurtarma faaliyetlerinde çok önemli bir süre olduğunu belirten İstanbul Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Adem Şakrak, "Canlıların yaşadıklarına dair hayati verilerin var olduğu bir zamandır. Enkaz altında canlı arama yöntemlerini kullanarak canlı olup olmadığının bulunması varsa yerinin tespiti, kurtarma çalışmalarının doğru yerde başlatılması açısından önemlidir." dedi.

İlk müdahale nasıl olacak?

Enkazlara ve hasar gören binalarda ilk müdahale, alan emniyete alınarak başlayacak. Ardından, köpekle ve teknik cihazlarla aramalar yapılacak. Aynı zamanda enkazda herhangi bir gaz kaçağı durumunda patlama olmaması için kontroller sağlanacak.

Köpeklere önemli görev

Arama faaliyetinde de köpeklerin görevi önemli. İnsanların giremedikleri dar alanlara girebilen köpekle, koku alma hisleriyle afetzedelerin kaldıkları alanları nokta atışıyla tespit edebiliyorlar.

Büyük İstanbul depremi için hem jandarma ekipleri hem de diğer arama kurtarma ekipleri, son teknolojik teçhizatla eğitimlere, çalışmalara devam ediyor. Amaçları ise enkaz altında kalan son canlıyı dahi sapasağlam çıkarabilmek.

En çok tercih edilen yöntemler galeri ve kuyu açma yöntemi

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde kullandığı pek çok teknik yöntem var. En çok tercih edilen yöntemlerden biri galeri açma. Bu yöntemde tamamen çökmüş bina enkazının kenarlarına, basınçlı hava yastıkları ve hidrolik destekler yerleştiriliyor, 60-70 santimetre genişliğinde beton bloklar kaldırılıyor. Böylece enkaz alanında boşluklar açılabiliyor.

Bir diğeri ise kuyu açma yöntemi. Kesici ve delici aletlerden faydalanılarak iki kişinin çalışabileceği 100 santimetreye 80 santimetrelik alanlar açılıyor. Personelin de profesyonel olması, enkaz altından çıkarılacak her can için büyük önem taşıyor.