Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs alanına terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile saldırı yapıldı. Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerimiz Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe’ye Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerimiz Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe’ye Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/Iaz5PJosCo — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 28, 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet, yaralanan iki askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.