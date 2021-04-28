Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs alanına terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile saldırı yapıldı. Saldırıda bir asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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