Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin yazının Komisyon Başkanlıklarına gönderildiği duyuruldu.

Paylaşımda, "30 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında avukat stajyerlerinin izinli kabul edilmesine ve bu sürenin stajdan sayılmasına ilişkin resmi yazı, Adalet Bakanlığı tarafından Komisyon Başkanlıklarına gönderilmiştir" denildi.