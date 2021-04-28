Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında izinli sayılacak
[Fotoğraf: Arşiv (AA) ]
Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli kabul edilecek ve bu süre stajdan sayılacak.
Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin yazının Komisyon Başkanlıklarına gönderildiği duyuruldu.
Paylaşımda, "30 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında avukat stajyerlerinin izinli kabul edilmesine ve bu sürenin stajdan sayılmasına ilişkin resmi yazı, Adalet Bakanlığı tarafından Komisyon Başkanlıklarına gönderilmiştir" denildi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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