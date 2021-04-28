Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çalım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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