Kuzey Anadolu Fayı'nda beklenen deprem için uzmanlar sürenin daraldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle, TRT Haber’in tüm ayrıntılarına ulaştığı afet ve acil durum eylem planında her olasılık hesaplanmış durumda.

Türkiye genelinde uygulanan eylem planlarından farklı olarak megakent İstanbul’da transfer alanları da olacak.

Transfer noktaları sadece İstanbul’da olacak

Toplanma alanına gelen vatandaşların bir sonraki durağı da transfer alanları olacak. Kağıthane’deki İETT garajı o transfer alanlarından biri. Buraya gelen vatandaşların ilk olarak kayıt işlemleri yapılacak. Ardından da gerekli görülen diğer işlemler için çalışmalar başlayacak.

Transfer alanı için kalabalık nüfus düşünülerek planlama yapıldı. Bu alanlar, İETT gar ve peronları, meydanlar, aktarma istasyonları, otoparklar ve otobüs durakları gibi yerler arasından seçildi.

Şehir dışına çıkarılacaklar ve barınma merkezlerinde kalacaklar belirlenecek

Yüz ölçümü olarak küçük ancak nüfus olarak 16 milyonu geçen İstanbul’da, toplam 197 adet transfer alanı bulunuyor.

Eylem planının ana çözüm ortağı olan il Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde bu alanlara gelen vatandaşlar, AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerince ihtiyaçlarına göre sınıflandırılacak.

Buradan barınma ya da tahliye alanlarına yönlendirilecek. Tahliye alanlarına şehir dışına çıkarılacak vatandaşlar, barınma alanlarına ise İstanbul’da kalacak vatandaşlar götürülecek.

Devasa çadır kentler kurulacak

İstanbul Türkiye’nin en kalabalık ili. Bu nedenle de barınma alanı çok önemli. Şehrin birçok alanında çadır kentler oluşturulacak. Kağıthane’deki Hasbahçe mesire alanı çadır kent olarak belirlendi.

4 dakikada 1 çadır kurulacak

Deprem eylem planına göre İstanbul için yüzlerce barınma alanı belirlendi. Tespit edilen noktalar cami, okul bahçesi, spor tesisleri ve çadır kent kurulabilecek yeşil alanlardan oluşuyor. Bu alanlar seçilirken yüz ölçümü, fiziki imkanları, yaşam alanları ve alt yapı özellikleri dikkate alındı.

Barınma alanlarına Jandarma komando personeli çadır kurulumunu yapacak. Sürekli yapılan eğitimler sayesinde 5 komando bir çadırı 4 dakika içinde kurabiliyor.

Deprem eylem planı çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı, sürekli olarak ilçe belediyeleri, muhtarlar ve kaymakamlıklarla da toplantılar yapıyor, yeni belirlenen noktalar paydaş kurumlarla paylaşıyor.

Haber: Merve Güneş

Kamera: Mustafa Oğuz

Dron: Mikail Sevinç