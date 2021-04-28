Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Thodex soruşturmasında yeni detay
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türk ve Arnavut ekipleri, Faruk Fatih Özer'in tüm bağlantılarını tespit etti. Özer'in martta Arnavutluk ile iletişime geçtiği belirlendi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2021
TRT Haber kripto dolandırıcılığın izini Arnavutluk’ta sürüyor. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına dair operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Özer'in martta Arnavutluk ile iletişime geçtiği belirlendi. pic.twitter.com/i8RGcSBFiR
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Kripto Para Son Dakika
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