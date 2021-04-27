20 Nisan tarihinde, Arnavutluk'a kaçan kripto borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'den giden özel ekibinin de katıldığı operasyonda Özer'i havalimanında karşılayan ve saklanmasına yardımcı olan 3 kişi yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınmalarının ardından Tiran Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Arnavutluk ve Türk güvenlik birimlerinin Faruk Fatih Özer'in yerini saptama çalışmaları ise devam ediyor.