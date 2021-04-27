Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: 3 gözaltı
Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'i yakalama çalışmaları sürüyor. Arnavutluk polisi Tiran'da Özer'e yardımcı olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin Özer'i sakladıkları düşünülen kişiler olduğu belirlendi.
20 Nisan tarihinde, Arnavutluk'a kaçan kripto borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Türkiye'den giden özel ekibinin de katıldığı operasyonda Özer'i havalimanında karşılayan ve saklanmasına yardımcı olan 3 kişi yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınmalarının ardından Tiran Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Arnavutluk ve Türk güvenlik birimlerinin Faruk Fatih Özer'in yerini saptama çalışmaları ise devam ediyor.
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