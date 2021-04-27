İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan bir otelde gerçekleşti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme çıkışında açıklama yapmadı.

Öte yandan, BM'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Guterres, taraflardan basına açıklama yapması konusunda telkinde bulundu.

Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri, akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Polis, görüşmelerin yapıldığı otele giden ana yollarda araçları durdurarak arama yaptı.

Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.