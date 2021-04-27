Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) uzaktan banka hesabı açılışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Mayıs itibarıyla yürürlükte

Yönetmelik ile bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Düzenleme, 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya, www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabilecek.