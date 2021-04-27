TBMM Genel Kurulu'nda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.

Genel Kurul'da okunan bildiride özetle şu ifareler yer aldı.

"Biden'in açıklamasını, Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezlerini sahiplenmesini TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyoruz.



Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama yok hükmündedir.

Sıfatı ve makamı ne olursa olsun bir siyasetçinin mahkemelerin yetkisinde olan hükmü vermeye kalkışması hukuken ve ahlaken büyük bir sorumsuzluk örneğidir.



ABD Başkanı Biden'ı tarihi gerçeklerle bağdaşmayan hatalı açıklamasını değiştirmeye, bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz."