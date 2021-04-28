Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop, Münir Nurettin Selçuk'u andı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bestekar ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk'u vefatının 40. yılında andı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, bestekar ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk'un vefatının 40. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz"
Mesajında, Münir Nurettin Selçuk'un "Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul" adlı eserinin yer aldığı videoyu paylaşan Şentop, "Büyük Üstat Münir Nurettin Selçuk'u, vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" sözlerini kullandı.
Büyük Üstad Münir Nûrettin Selçuk'u vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. https://t.co/XZkBmZtkoF— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 27, 2021
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
Son Haberler
- 10:20
- 10:18
- 10:03
- 10:02
- 10:22
Sıradaki Haber
İzmir depremi soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz