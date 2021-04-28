Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1 kişi Şanlıurfa'da yakalandı. Yakalanan kişinin, PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Hudutlarda yasa dışı geçişlerle mücadele sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelinin, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü
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