Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün firari bölge sorumlusu Ankara'da yakalandı
FETÖ/PDY'nin sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edilen S.Ö, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri askeri gizli yapılanması bölge sorumlusu olduğu tespit edilen S.Ö, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı.
S.Ö, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi
Etiketler: FETÖ
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