Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri askeri gizli yapılanması bölge sorumlusu olduğu tespit edilen S.Ö, Ankara'da saklandığı örgüt evinde yakalandı.

S.Ö, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi