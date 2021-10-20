Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-24 Ekim tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Güney Kore Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Kore Cumhuriyeti'ne gideceği açıklanan Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili Bakanlık, yazılı bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Eui-yong Chung'ın davetine icabetle, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde Kore Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanı'mızın ziyaret vesilesiyle ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Boo-kyum Kim tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kore
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