Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." ifadelerine yer vermişti.

Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın.



— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 20, 2021

Demir, ilk AKSUNGUR SİHA'yı teslim ettiklerini belirterek, "TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA, testleri başarıyla tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip." dedi.