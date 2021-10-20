AKSUNGUR'dan müjde: Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." ifadelerine yer vermişti.
Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 20, 2021
Demir, ilk AKSUNGUR SİHA'yı teslim ettiklerini belirterek, "TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA, testleri başarıyla tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip." dedi.
İLK #AKSUNGUR’U TESLİM ETTİK!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 20, 2021
@TUSAS_TR tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi.
AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip.
HAYIRLI OLSUN pic.twitter.com/Gv9orTpctR