Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.
Etiketler: Enerji Piyasası Fuat Oktay
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