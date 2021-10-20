Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.