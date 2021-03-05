Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan gizli sorumlularla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i askeri öğrencilerden sorumlu, 9'u subay ve astsubay 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilde düzenledikleri operasyonda 33 zanlıyı gözaltına aldı.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.