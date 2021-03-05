Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 33'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan gizli sorumlularla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i askeri öğrencilerden sorumlu, 9'u subay ve astsubay 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilde düzenledikleri operasyonda 33 zanlıyı gözaltına aldı.
Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
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