15 Temmuz köprüsünde vatandaşların üzerine ateş edin emri veren de Ankara ve İstanbul'daki TRT baskınlarını yönetenler de.

Karargah'ta komutanları derdest edip Akıncı Üssü'ne götürenler de OHAL Komisyonu'na başvurdu. Başvuruların tamamı reddedildi.

Karargahta komutanları derdest eden darbeciler komisyona başvurdu

İşte o FETÖ'cü darbecilerden biri, Bünyamin Tuner. O dönem Genelkurmay ikinci Başkanı olan Yaşar Güler'in özel kalemi idi. Güler'i derdest etti, karargaha giren vatandaşlara ateş açtı.

Genelkurmay'ın güvenlik kamera kayıtlarını tank paletlerinin altında ezdirdi. Tuner, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

O dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'ın derdest eden ekibin başındaki eski emir subayı Levent Türkkan da Tuner gibi OHAL Komisyonu'na başvurdu. Başvurular reddedildi.

O gece TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vuran eski kurmay albay Erkan Öktem Komisyon’dan kamu görevine iadesini talep etti. Başvurusu reddedilen Öktem’in kararında FETÖ ile bağlantısı da ortaya koyuldu.

"Ateş edin" emrini iletmişti

Murat Yanık, 15 Temmuz'da darbeciler tarafından şehit edilen Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 87 kişinin ölümünden sorumlu.

87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Çünkü o gece Yurtta Sulh Biziz WhatsApp grubundan yazdığı mesajlardan biri "ateş edilecek" talimatı idi.

Rütbelerini geri istedi

Rütbeleri sökülen Washington Askeri ateşesi eski tuğgeneral Semih Koşucuoğlu da rütbelerini geri almak için OHAL Komisyonu'na başvurdu.

Amerika'da örgüt elebaşı ile görüşen ve darbe planlama sürecinde yer alan Koşucuoğlu, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası aldı.

Eski Emniyet Müdürü Aynacı'nın göreve iade başvurusu reddedildi

4. sınıf emniyet müdürü olan Mithat Aynacı da o gece darbecilerin yanındaydı.

Darbeci askerlerin kullandığı zırhlı araçtan, üstelik üniformasıyla çıkan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Aynacı'nın başvurusu da reddedildi.

TRT baskınını yönetenlere ret

Darbe girişiminde TRT Ulus binası, TRT Harbiye Radyoevi'nin işgali görevi verilen Nebi Gazneli, Ankara'daki TRT Genel Müdürlüğü baskınında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin başında en üst rütbeli askeri personel olarak katılan Muhammet Tanju Poshor'un da OHAL Komisyonu başvuruları reddedildi.

