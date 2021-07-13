İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur (2021-4)" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, 12.00-14.00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde gerçekleştirildi.

16.00-18.00 saatleri arasında otel, motel, pansiyon vb. işletmeler ile milli parklar, mesire alanları, sahiller, tarihi anıt ve yapıların çevreleri ile açılan yollarda, kurbanlık satış alanları, toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında da uygulama yapıldı.

Saat 21.00-23.00 saatleri arasında ise uygulama, umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında gerçekleştirildi.

55 bin 177 personel görev aldı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere toplam 55 bin 177 personel ve 78 dedektör köpeğin görev aldığı uygulamada, 2 bin 171 nokta denetlendi. Bu denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 1138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahıs bulundu.

25 bin 443 iş yeri denetlendi

4 bin 838 metruk bina, 189 bin 789 araç ve 25 bin 443 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 70 umuma açık iş yeri ve 290 şahsa işlem uygulandı. Aranan 1039 araç tespit edildi, 7 bin 122 araca işlem yapıldı, 771 araç trafikten men edildi.

Tedbirleri ihlal eden 99 şahsa işlem uygulandı

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1193 paket kaçak sigara, 13 ton kaçak tütün, 231 litre kaçak/sahte içki ve 175 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirlerini ihlalden dolayı 8 işletme ve 99 şahsa işlem uygulandı.