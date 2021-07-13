Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiftlik Bank kurucusu Aydın ana davada da tutuklandı
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın devam eden davanın ilk duruşmasına çıktı. Aydın ana davada da tutuklandı.
İlk tutuklama Mehmet Aydın hakkında firariyken yapılan suç duyuruları nedeniyle olmuştu.
Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutuklandı.
Tutuklama, Aydın firariyken devam eden, hakkında 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istenen, hakkında kırmızı bülten ve yakalama çıkarılan dava kapsamında oldu.
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