İlk tutuklama Mehmet Aydın hakkında firariyken yapılan suç duyuruları nedeniyle olmuştu.

Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutuklandı.

Tutuklama, Aydın firariyken devam eden, hakkında 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istenen, hakkında kırmızı bülten ve yakalama çıkarılan dava kapsamında oldu.