Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aşılama tüm hızı ile devam ediyor; ancak Doğu ve Güneydoğu illerinde henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı. Türkiye'nin aşılama haritasında bu bölgelerdeki birçok il kırmızı.

"Vatandaşın ayağına gidip daha yoğun aşılama yapacağız"

Son 1 haftada vaka sayılarında beklenen düşüş gerçekleşmedi. Bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20 oranında bir artış var. Bu artış da özellikle aşılamanın düşük olduğu illerde. Peki haritadaki kırmızı o iller için ne yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili, "Doğu ve Güneydoğu'da oranların düşük olduğunu ama giderek oralarda da bir artışın olduğunu görüyoruz. Bayrama kadar o bölgelerde yoğun aşılama hedefliyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip mobil ekiplerle daha yoğun devrede olmamız gerekiyor. Normal hayat ancak toplumsal bağışıklıkla, o da aşılama ile mümkün" dedi.

Kurban Bayramı hedefi

Koca, Kurban Bayramı hedefiyle ilgili şunları söyledi:

"Bayrama kadar yoğun aşılama hedefliyoruz. En az bir aşısını yaptırmış 18 yaş üzerindeki kişilerde en az yüzde 70 olmasını hedefledik. Şu an bu rakam yüzde 61'leri buldu."

"Aşılamada ikna yöntemini kullanacağız"

Bakan Koca, şu aşamada kısmi kapanma dahil yeni bir kısıtlama önermediklerini açıkladı. Toplu alanlara girişlerde aşı zorunluluğu getirileceği iddialarını yanıtladı.

"Kamu olarak böyle bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. İkna dışında bir yöntemle yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. "

"Türkiye'de şu an 4. dalga durumu yok"

Delta varyantı vakaları ise artıyor. Mutasyon Türkiye'de 36 ilde görüldü, Delta Plus 3 ilde 3 tane olarak devam ediyor, vaka sayısı 750. Dünya 4'üncü dalga endişesini konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca ise Türkiye'de şu anda 4'üncü dalganın yaşanmadığını, bu durumun da ancak aşılamayla önlenebileceğini söyledi.

"Sputnik V aşısının devamı bayramdan sonra gelecek"

Bakan Koca, şu ana kadar 400 bin doz gelen Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin, "Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz" dedi.

