Yaklaşık 2 senedir dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Kısıtlamalar ve tedbirler yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Salgına karşı tek çare 'aşı' diyen uzman isimler, yeni bir dalganın yaşanmasından endişe ediyor. Çünkü yeni varyantlar en çok aşı yaptırmamış kişilere bulaşıyor, vakaların büyük çoğunluğu bu kişilerden oluşuyor.

Delta varyantı, aşılama oranı düşük illerde yayılmaya devam ediyor. Hastanelerdeki vakaların büyük kısmı aşı olmayan kişiler. Toplumsal bağışıklık sağlanmazsa yeni bir dalgadan endişe ediliyor. Aşı olmanın önemini Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/AhR5XsLZta — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021

Delta tehdidi yayıldı

Delta ve Delta Plus varyantları dünyada yüzlerce ülkede görüldü. Türkiye de bu ülkeler arasında. Delta'nın öncekilere göre yüzde 60 daha hızlı bulaştığı yönünde veriler geliyor. Öyle ki Delta şimdiye kadar en etkili olan koronavirüs varyantı oldu.

Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ChfkZwdptt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2021

Türkiye'de vaka sayılarının görüldüğü kırmızı illerin ortak özelliği aşılanmanın düşük olduğu iller. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" dedi.

Bu iller daha çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde.

Tek çare aşı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, TRT Haber yayınında 4. dalgaya tehdidine karşı tek çarenin aşı olduğunu anlattı.

"Aşıdan başka bizi koruyacak bir silah yok. Uzun süredir bunaldık, kısıtlamalar, tedbirler... Normal hayatımızı esir alan bu süreçten aşıyla kurtulabiliriz. Maalesef aşılamanın iyi olmadığı bölgelerde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Delta varyantının da etkisiyle bu süreç yeni bir dalgalanma endişesini ortaya çıkarıyor. En az yüzde 70'e ulaşan bir aşılama kaynağına ulaşmalıyız."

"Dünyada 4. dalga olasılığı var"

Dünyada bazı ülkelerden örnekler veren Özlü, salgını kontrol altına alan ülkelerde yeniden vakaların arttığına dikkati çekiyor. Dünyada 4. dalga olasılığının görülebileceğini söyleyen Özlü, varyantların bundan sonra da görülebileceğini belirtiyor.

"Böyle bir endişe dünyada var. Bunu destekleyen bulgular var. İngiltere, İsrail, Avustralya gibi ülkelerde kontrol altına alınmışlar ama çok yüksek artışlar var. Pek çok ülkede Delta varyantıyla artış gösterdi. Aşı olmayan kişilerde görülüyor. Dalgalanmanın bizi vurması veya dünyada genel bir endişe olası görülüyor. Yaz ve güz dönemine ait planlamalarda bu endişe hakim. Sil baştan başa dönülmesi olasılığı olacak demiyorum ancak böyle bir olasılık var."

"Aşı olup kurtulmak, hasta olmaktan her zaman daha güvenlidir"

Uygulanan aşıların bilimsel olarak tamamının kanıtlandığı, ciddi bir yan etkisi olmadığını vurgulayan Özlü, kararsızlara şu sözlerle çağrı yaptı:

"Dünyada yaklaşık 3,5 milyar doz aşı yapıldı. Her yaş grubundan aşı yapıldı. Görüldü ki aşılar güvenli. Lokal yan etkiler; halsizlik, kırgınlık olabiliyor bunlar. ABD'de 35 bin gebe aşılanmış. Herhangi bir tehlike görülmemiş. Bebeğe veya anneye bir zararı olmadığı sonucuna varıldı. Başta bu endişeleri anlıyorduk, 'Bekleyeyim, göreyim' diyenler vardı. Ama artık sağlıkçılar başta olmak üzere nüfusun çoğunluğu aşısını yaptırıyor. Aşı olup kurtulmak, hasta olmaktan her zaman daha güvenlidir."