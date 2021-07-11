Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkede vaka ve ölüm sayılarındaki artışın önüne geçmek için, daha önce 11 Temmuz'a kadar uygulanması kararlaştırılan 4. seviye tedbirlerin 26 Temmuz'a kadar uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Ramaphosa, hızla yayılan COVID-19'un Delta varyantı nedeniyle ülkede salgının şu ana kadarki en şiddetli dalgasının yaşandığını vurgulayarak "Son iki hafta boyunca ülkede, günlük ortalama yaklaşık 20 bin yeni vaka kaydedildi" dedi.

Güney Afrika'da bugün itibarıyla 200 binden fazla aktif vaka olduğunu vurgulayan Ramaphosa, son iki haftada yaklaşık 4 bin 200 Güney Afrikalının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Ramaphosa, ülke genelinde sağlık sisteminin büyük baskı altında olduğunu kaydetti.

Güney Afrika'da 4. seviye tedbirler

Güney Afrika'da ikinci en yüksek tedbir seviyesi olan 4. seviye tedbirler kapsamında 21.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Çalışması zorunlu olmayan kuruluş ve iş yerleri en geç saat 20.00'de kapanıyor.

Alkol satışı ile her türlü siyasi, sosyal ve dini toplantı da yasaklar arasında.

Cenaze törenlerine ise en fazla 50 kişi katılabiliyor.

Güney yarım küre ülkesi olması nedeniyle kış mevsimini geçirmekte olan ülkede okullar 26 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Daha önce yalnızca paket servise izin verilen restoranlar ise yarın itibarıyla 50 kişi üst sınırı ve yüzde 50 doluluk oranıyla müşterilerine hizmet vermeye başlayacak.

Güney Afrika'da COVID-19

Delta varyantının yaygın olarak görüldüğü Güney Afrika'da, son haftalarda vakalarda ve ölümlerde yaşanan hızlı artış endişe yaratıyor.

Bu süreçte yeni vakaların yüzde 50'sinden fazlası ülkenin finans merkezi ve en kalabalık eyaleti Gauteng'de görülüyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 302 kişinin COVID-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 195 bin 599'a yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 64 bin 289 olarak kayda geçti.