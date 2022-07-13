Darbe girişiminin en kilit noktalarından biri Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. Suikast timi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi için oradaydı. Cumhurbaşkanlığı korumalarının kaldığı yerlere zarar verdiler, polisleri derdest edip silah, telsiz ve kimliklerini aldılar.

FETÖ'nün suikast timi, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 37 sanık "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları aldı.

Suikast timinin 37 üyesine, "nitelikli yağma" suçundan da 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de 220 darbeciye ceza

15 Temmuz gecesi İzmir'de darbe girişiminde bulunanlar için açılan dava da karara bağlandı. Elebaşı Fetullah Gülen, İzmir'deki davanın da bir numaralı sanığıydı. Aralarında general ve amirallerin de olduğu 137 sanık, ağırlaştırılmış müebbede varan cezalara çarptırıldı. Aynı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanıklar için de yargılama tamamlandı. 83 sanığa 1 yıl 10 aydan ağırlaştırılmış müebbede varan hapis cezaları verildi.

Bir kısmı yeniden yargılanan sanıklar müebbete varan cezalar aldı

15 Temmuz gecesi Denizli Çardak Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'daki hainlere destek yollamak isteyen darbeciler de yargılandı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, Meclis ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve FETÖ'ye üye olma" suçlarından 64 sanığa dava açıldı.

Dava Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Düzmece bir gerekçeyle askerleri Ankara'ya götürmeye çalışan komutanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bir kısmı yeniden yargılanan diğer sanıklar da 15 yıla varan hapis cezaları aldı.

289 davanın tamamı görüldü

55 ilde kalkışma ile ilgili görülen 289 davanın tamamı karara bağlandı. Aralarında 85 eski general, bin 116 eski subayın da bulunduğu bin 634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bin 366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı.