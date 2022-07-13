Kimi zaman ihbarla kimi zaman suç duyurusu ile başladı soruşturmalar. Deliller toplandı, soruşturmalar iddianamelere, iddianameler davalara dönüştü.

Türkiye genelinde 675 bin 36 kişi hakkında FETÖ'den işlem yapıldı. 559 bin 322'sinin yargı süreci tamamlandı. 115 bin 714 kişiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma süreci devam ederken, 116 bin 702 kişi mahkumiyet aldı. Haklarında dava açılan 85 bin 394 sanık ise beraat etti.

28 bin 817 FETÖ'cü firari

Mücadele sadece yurtiçinde davalarla değil, yurtdışına kaçan firari FETÖ’cülere yönelik de yürütülüyor. MİT'in başarılı operasyonları ile Türkiye'ye getirilen FETÖ'cüler mahkemelerde hesap veriyor. 28 bin 817 örgüt mensubu ise hala firari.

Bin 15’i hakkında mahkemelerde verilmiş karar, kesinleşmiş hükümler bulunuyor.

7 iade talebi ABD'ye gönderildi

Onlardan biri hiç şüphesiz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen. Gülen hakkında 7 iade talebi ABD makamlarına gönderildi. 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere 27 suçtan iadesi istendi. 45 ayrı davada 1 numaralı sanıktı. Hakkında 27 ayrı suçtan 7 iade talebi ABD'ye gönderildi

Adil Öksüz 6 yıldır firari

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten Adil Öksüz de 6 yıldır firari. O gece Akıncı'da bulunan Öksüz, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Almanya'da görüldüğü iddia edilen Öksüz'ün iadesi istendi.

Kumpas savcısı Zekeriya Öz

FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz. 17 Aralık'ta 89 sözde şüpheliye operasyon yaptı. Kumpasların koordinatörüydü. Hakkında çok sayıda dosya kapsamında yakalama kararı var. Hala firari olan Öz'ün de Almanya'da olduğu iddia ediliyor.