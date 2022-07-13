Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında FETÖ'nün suikast timi... Darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü koridorlarında o gece dolaşan üniformalı ve sivil elebaşılar... Genelkurmay Başkanlığında darbe girişimini planlayanların oluşturduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri...

Darbeciler ihanetin hesabını mahkeme salonlarında verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmanın ardından ülke genelinde 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü, 289 dava açıldı.

Son yargılama Çanakkale'de

İlk karar darbe girişiminin üzerinden 6 ay bile geçmeden Erzurum'da çıktı. En son yargılama nisan ayında Çanakkale'de tamamlandı.

Yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda davaların tümü sonuçlandırıldı. 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyet kararı çıktı.

Darbeciler cezasız kalmadı

Aralarında 85 eski general, bin 116 eski subayın da bulunduğu bin 634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bin 366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı.

Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general, 536 subay da yer aldı.

Mahkemeler, bin 891 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetti.

Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi.

Karara bağlanan bazı davalarda istinaf ve Yargıtay süreçleri de tamamlandı. Çok sayıda davanın ise istinaf ve temyiz incelemeleri sürüyor.