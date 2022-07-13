Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 81 ildeki KYK yurtlarında gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla uygulanacak projenin detaylarını bakanlık merkezinde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum" diye konuştu.

"İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacak"

Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının her daim milletin hizmetinde olması gibi bir misyonu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İşte pandemi sürecinde bunu gördük. Karantina uygulamasını en başarılı uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil, gerektiğinde tüm memleket evlatlarının, hatta yurt dışından gelen misafirlerin de evi. Onu da ispatladık. Bu yaz farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. Gençlerimiz Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye, nereyi gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanlarını yine yurtlarımızda sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacak."