İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"İkili anlaşmalar ekonomik ilişkilerimizi geliştirecektir"

Ziyaretin, devletin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret olduğunu belirten Altun şunları söyledi:

"Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmalar ekonomik ilişkilerimizi geliştirecektir. Ayrıca, bu anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır."

"Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye kararlıdır"

Borsa ve liman anlaşmalarının da ekonomik profili güçlendireceğine değinen Altun, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi geliştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz."